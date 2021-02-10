Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Salgının geldiği seyir vakalarının artış içinde olduğu şeklinde. Yüz yüze eğitimin uygulamalı eğitimler dışında risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim. Şubat sonuna doğru öğretmenlerimiz için de, özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak.