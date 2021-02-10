Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Salgının geldiği seyir vakalarının artış içinde olduğu şeklinde. Yüz yüze eğitimin uygulamalı eğitimler dışında risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim. Şubat sonuna doğru öğretmenlerimiz için de, özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak.
Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim hakkında önemli açıklama
10.02.2021 - 20:56 | Son Güncelleme: 10.02.2021 - 21:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, okullarda yüz yüze eğitime dair açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
Etiketler : okullar açılacak mı,haberler,
766658 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/766658.aspx
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