TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Irak’ın kuzeyinde Pençe Kartal-2 harekât bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve milletimizin başı sağolsun” ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Şentop’dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
11.02.2021 - 08:07 | Son Güncelleme: 11.02.2021 - 08:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Irak’ın kuzeyinde Pençe Kartal-2 harekât bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Etiketler : Mustafa Şentop,tbmm,şehit,
766724 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/766724.aspx
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