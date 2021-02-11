Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 yıl önce evine gitmek için bindiği minibüste 19 yaşında katledilen ve kadına yönelik şiddetin simge isimlerinden biri haline gelen Özgecan Aslan'ı andı.

Paylaşımında Aslan'ın fotoğrafına yer veren Selçuk, şunları kaydetti:

"Aramızdan ayrılışının 6. yılında Özgecan'ı rahmetle anıyorum. Özgecanlar hayattan koparılmasın diye şiddetin her türlüsüne 'ama'sız, 'fakat'sız hayır diyoruz."