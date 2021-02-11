Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının ikinci dozunu yaptırdığını belirterek "İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığı anlarda çekilen fotoğrafına yer veren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın planladığı şekliyle Covid-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum."