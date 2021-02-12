İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı sosyal medya hesabından İzmir’in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum ilgili paylaşımda bulundu. Çatak, yaptığı paylaşımda “İzmir/Çeşme-Alaçatı’da hortum ve aşırı rüzgardan 9’u bir inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine vinç devrilmesi sonucu yaralananlar olmak toplam 16 yaralı hastaneye intikal etmiştir. AFAD ve ilgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor. Durum stabil. Geçmiş olsun İzmir” ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Alaçatı'da hortum ve aşırı rüzgardan toplam 16 kişi yaralandı”
12.02.2021 - 00:33 | Son Güncelleme: 12.02.2021 - 00:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Alaçatı’da hortum ve aşırı rüzgardan toplam 16 kişinin hastaneye intikal ettirildiğini açıkladı.
Etiketler : İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak,
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