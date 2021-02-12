Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı sosyal medya hesabından İzmir’in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum ilgili paylaşımda bulundu. Çatak, yaptığı paylaşımda “İzmir/Çeşme-Alaçatı’da hortum ve aşırı rüzgardan 9’u bir inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine vinç devrilmesi sonucu yaralananlar olmak toplam 16 yaralı hastaneye intikal etmiştir. AFAD ve ilgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor. Durum stabil. Geçmiş olsun İzmir” ifadelerine yer verdi.