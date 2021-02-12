CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve eşi Selma Kılıçdaroğlu, Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Covid-19 aşısı oldu
12.02.2021 - 12:24 | Son Güncelleme: 12.02.2021 - 12:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selma Kılıçdaroğlu, Covid-19 aşısı oldu.
Etiketler : CHP,Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,covid-19 aşısı,
767041 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/767041.aspx
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