Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgını ile mücadelede kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün ikinci doz aşısını yaptırdı. KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ayrıca Türkiye’den gelen aşılara da değinilerek, bugüne kadar gelen toplam Sinovac aşısının 80 bine ulaştığı bildirildi. Ülkede korona virüs ile mücadelede yaşanan süreç değerlendirilen açıklamada, “Tüm ülkeyi gerçek anlamda örnekler nitelikte yüksek sayıda yapılan günlük testler ile içinde bulunduğumuz salgın süreci daha iyi değerlendirilmiş ve Ocak ayı ikinci yarısında hızla yükselen vaka sayısında alınan tedbirler sonucunda düşüş başlamıştır. Diğer ülkeler ve Güney Kıbrıs ile karşılaştırmalı yapılan projeksiyonlar, Şubat ayının ikinci yarısına doğru vakalarda plato ve sonrasında kontrollü düşüş grafiğini yakalayabileceğimiz yönündeydi ve şimdi bunu gözlemleyebiliyoruz. Covid-19 salgınına karşı mücadelede, bundan sonraki süreçte mutasyonlu virüsün da ülkemizde olduğu göz önüne alınarak, bu süreç henüz bitmemiştir. Halkımıza düşen en önemli görev alınan tedbirlere uymaktır. Bu doğrultuda kalabalık ortamlarda uzun süreli kalmamaya, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya dikkat etmeliyiz” ifadeleri kullanıldı.