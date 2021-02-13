Dışişleri Bakanlığı, BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) çalışanlarını taşıyan araca yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) çalışanlarını taşıyan bir araca yönelik 11 Şubat'ta Kabil’de düzenlenen terör saldırısında 5 koruma görevlisinin hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, BM camiasının acısını paylaşıyoruz."
Dışişleri'ndan BM Afganistan Yardım Misyonu çalışanlarına yapılan saldırıya kınama
13.02.2021 - 10:00 | Son Güncelleme: 13.02.2021 - 10:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığından BM Afganistan Yardım Misyonu çalışanlarını taşıyan araca yönelik yapılan terör saldırısıyla ilgili olarak, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, BM camiasının acısını paylaşıyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı, BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) çalışanlarını taşıyan araca yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yayınladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,BM Afganistan Yardım Misyonu,terör saldırısı,
767262 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/767262.aspx
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