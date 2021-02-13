Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) çalışanlarını taşıyan araca yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yayınladı.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) çalışanlarını taşıyan bir araca yönelik 11 Şubat'ta Kabil’de düzenlenen terör saldırısında 5 koruma görevlisinin hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, BM camiasının acısını paylaşıyoruz."