Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından 15 Türk denizcinin fotoğrafını paylaşarak, “15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor. Ailelerinizle birlikte sizi bekliyoruz. Sağlıcakla gelin“ ifadelerini kullandı.