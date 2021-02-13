Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından 15 Türk denizcinin fotoğrafını paylaşarak, “15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor. Ailelerinizle birlikte sizi bekliyoruz. Sağlıcakla gelin“ ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor”
13.02.2021 - 22:06 | Son Güncelleme: 13.02.2021 - 22:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizcinin Türkiye’ye dönüş yolculuğunun başladığını açıkladı.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
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