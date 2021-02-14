Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beypazarı ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da terör operasyonu: 6 yabancı uyruklu kişi gözaltında
14.02.2021 - 01:39 | Son Güncelleme: 14.02.2021 - 01:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da düzenlenen terör operasyonunda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : ankara,ankara terör operasyonu,
767449 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/767449.aspx
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