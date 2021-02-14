Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beypazarı ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.