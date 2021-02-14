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Bahçeli'den Gara'da 13 sivilin katledilmesine ilişkin açıklama
14.02.2021 - 11:27 | Son Güncelleme: 14.02.2021 - 11:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli:"PKK/YPG demek insana ve insanlığa ait olan her değer ve emanetin imhası demektir. Hain örgüt tarafından kaçırılıp bir mağarada alıkonulan on üç sivil vatandaşımızın katledilmesiyle ilgili acı haber milli yüreklere ateş topu gibi düşmüştür. Nihayetinde söz hükmünü kaybetmiştir!"
Etiketler : bahçeli,gara,
767537 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/767537.aspx
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