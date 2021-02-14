Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Irak'ın kuzeyi Gara bölgesindeki teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne geldi.

Akar'ın ardından söz alan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, "PKK terör örgütü unsurlarını etkisiz hale getirerek, Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla yaptığımız bu harekatla teröristlere ait barınak, sığınak, mühimmat depoları, karargahları ve de mağaraların imhası planlanmıştır" diye konuştu.

Harekat alanına ilişkin de bilgi veren Orgeneral Güler, "Harekat alanımız 75 kilometre genişliğinde ve 25 kilometre derinliğinde, bugüne kadar icra ettiğimiz harekatların hemen hemen en büyük bölgesidir. Bu geniş bölgede önemli tüm hedeflerin vurulması da planlanmıştır" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın direktifleri doğrultusunda harekata ilişkin bütün unsurlar tarafından gerekli hazırlıkların uzun süredir icra edildiğini belirten Güler, şunları söyledi:

"Haftanin'de, Hakurk ve diğer bölgelerde yaptığımız faaliyetlerden sonra terör örgütü çok sıkıştı ve bütün ağırlıklarıyla Gara bölgesine yerleştiler. Kendilerinin burada çok emniyette ve rahat içinde olduklarını düşünürken işte bu 75 kilometreye 25 kilometrelik alanda bu faaliyeti icra ettik. Bunların yanında bir de 2015 yılından önceki ortamda kaçırılan personelimiz var. Bu vatandaşlarımızı da çok çeşitli mağaralarda saklayarak kaçırmaya çalıştılar. En sonunda istihbarat kurumlarımızdan aldığımız bilgiler, elde ettiğimiz bizim kendi özel çalışmalarımız, keşif unsurlarının çalışmaları sonucunda bunların Gara bölgesinde olabileceğine dair çok iyi kanıtlar bulduk ve bunların üzerinde de çalışmaya başladık. Bu alandaki araziye model araziler ve tesisler yaparak ilgili birliklerimiz bizzat üzerinde yoğun çalışmalar yaptılar."

"Hedefler aynı anda vuruldu"

Tüm bu çalışmaların ardından hava harekatının 10 Şubat saat 02.55'te 41 uçakla bölgede belirlenen tüm hedefleri aynı anda imha edecek şekilde başlatıldığını aktaran Orgeneral Güler, "Bu harekatımıza ayrıca Havadan İhbar Kontrol uçağımız, tanker uçaklarımız, destek uçaklarımızla SİHA'larımız da iştirak etmiştir. Yine 10 Şubat saat 04.55'ten itibaren kara harekatımız başladı. Kahraman unsurlarımızı helikopterlerle bu 75'e 25 kilometrelik alandaki planlanmış hedeflere indirdik. Yaşanan ilk temasta 3 kahraman silah arkadaşımızı şehit verdik. 3 personelimiz yaralandı" dedi.

Orgeneral Güler, çatışmaların harekatın birinci ve ikinci gününde de aynı şekilde devam ettiğini belirterek, "Üçüncü gün bu mağaraya geldik. Dere yatağı ve her iki yanında yüzde 60 meyilli olan ve gerçekten bu bölgede Hava Kuvvetlerinin görerek ateş etmesine kesinlikle mani bir alanda seçilmiş bir arazi. Mutlak suretle bu yere girmek için ilgili unsurlarımızın bizzat karadan gidip oraya girmesi şarttı. Dolayısıyla böyle bir yeri seçmişler. Öncelikle bu her iki tarafta seçilmiş 3 noktaya helikopterlerimizle indirme hava hücum harekatımızı icra ettik." ifadelerini kullandı.

"3 giriş, 9 oda ve 7 demir kapılı mağara"

Söz konusu mağaranın özelliklerine ilişkin de bilgi veren Güler, şunları söyledi:

"Mağarada 3 giriş, 9 oda ve 7 tane de demir kapı var. Ayrıca mağaranın içerisinde sürekli zikzaklar var. Bazı noktalar da 1.20 metre yüksekliğinde, insanların sadece sürünerek veya çömelmiş vaziyette yürümek zorunda olduğu bir yapı oluşturulmuştur. Belli ki uzun bir süre çalışmadan sonra bu mağara meydana getirilmiş. 3. gün akşamüstü mağaradan kaçmaya çalışan bir terörist, unsurlarımız tarafından yakalanmıştır. 4. gün, yani bugün yine aynı noktadan sabah aynı şekilde kaçmaya çalışan başka bir terörist de ele geçirilmiştir. Bu teröristler içerde toplam 8 teröristin olduğunu açıklamıştır."

"Model arazi dahil yoğun bir eğitim faaliyeti icra edildi"

Harekatın sonucunda 48 teröristin ölü, 2 teröristin sağ olmak üzere 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Orgeneral Güler, şunları kaydetti:

"Sonuç olarak Gara bölgesindeki terör yapılanmasını bertaraf etmek için ayrıntılı bir planlama ve hazırlık yapılmıştır. Yapılan bu hazırlığa uygun şekilde de harekat icra edilmiştir. Özel kuvvetlerimiz, model arazi dahil yoğun bir eğitim faaliyeti icra etmiştir ve yapmış olduğu bu eğitimin de faydasını burada bizzat görmüştür. Hava Kuvvetlerimiz mükemmel şekilde hedeflerin tamamını vurmuştur. Çok ağır zayiat verdirilmiştir ve bundan sonra terör örgütü dün olduğu gibi bundan sonra da burada kendini artık rahat hissedemeyecektir. Bunu da bundan sonra onlara her gün yaşatacağız. Tanker uçaklarımız aynı şekilde çok başarılı görev yapmış. Yaklaşık 4 gündür süren bu operasyonda sürekli olarak uçaklarımıza ikmal yapmışlardır. Özetle TSK, terör örgütünün kendisini çok emniyette hissettiği 75 kilometreye 25 kilometrelik Gara alanını örgüte dar etmiştir."

Orgeneral Güler sözlerini operasyonda görev alan tüm personeli tebrik ederek tamamladı.