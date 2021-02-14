Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 13 Türk vatandaşının PKK terör örgütü tarafından şehit edilmesi nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye’ye başsağlığı dileyen Bayramov, "Hain bir terör saldırısında 13 Türk vatandaşının öldürüldüğü haberinden derin üzüntü duyuyoruz. Şehitlerin ailelerine ve kardeş Türk halkına başsağlığı diliyoruz. Sivillere yönelik terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Başın sağolsun kardeş Türkiye” ifadelerini kullandı.