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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 13 vatandaşımızın şehit edilmesi ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına soruşturma
14.02.2021 - 17:10 | Son Güncelleme: 14.02.2021 - 17:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından 13 vatandaşımızın şehit edilmesi nedeniyle bir kısım sosyal medya platformlarında 'esir kampını TR bombaladı’ vb. şeklindeki paylaşımlar ile PKK/KCK terör örgütünce daha önce kaçırılan vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlandığının tespiti üzerine, görüntü yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi kapsamında terör örgütü propagandası yapmak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 301. maddesi kapsamında Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Etiketler : ankara,pkk,kck,
767621 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/767621.aspx
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