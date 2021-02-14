Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde mağarada cansız bedenlerine ulaşılan 13 şehitten birisi olan Adıyamanlı Aydın Köse (34), Kahta ilçesine uzun bir araç konvoyuyla getirildi. Türk bayrağına sarılı şehidin cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu’nda otopsisinin ardından konvoy eşliğinde Kahta Devlet Hastanesi Morguna getirildi.



Yakınlarının gözyaşları ve Kürtçe ağıtlarıyla karşılanan şehidin cenazesi, Kahta ilçesine bağlı Salkımbağ Köyü Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından yarın toprağa verilecek.