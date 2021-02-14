Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya’dan karayolu ile Kahramanmaraş’a getirilen şehit Hüseyin Sarı’yı Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile şehidin babası Hasan ve anne Bedia Sarı, yakınları, askeri ve sivil erkan karşıladı. Oğlunun cenazesini karşılayan anne Bedia sarı ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin naaşı askerlerin omuzlarında taşındıktan sonra Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Morguna konuldu.

Şehit Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı için yarın öğle namazını müteakip Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlenecek.