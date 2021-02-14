Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus’ta, yerel kolluk birimlerince 13.02.2021 tarihi saat 23.45 sıralarında ve 14.02.2021 tarihi saat 01.50 sıralarında yapılan operasyonda, Cerablus/Kandura beldesinde bulunan devlet hastanesinde bombalama eylemi yapmak amacıyla keşif yapan U.E.H.ve F.E.A. isimli PYD/YPG/PKK/KCK terör örgütü mensupları yakalanarak gözaltına alınmış, şahıslar ile birlikte 1 adet Kalaşnikof marka piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 1 adet şarjör ile 25 adet fişek ele geçirilmiştir. Konuya ilişkin adli işlemler devam etmektedir" denildi.