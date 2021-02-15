Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi eylemlerinin büyümesi için daha fazla destek verilmesi çağrısında bulunan Kalkan’ın açıklamalarının ardından terör yandaşlarının, Boğaziçi eylemlerine destek vererek eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması, terörist başı Öcalan’ın ceza infaz şartlarının sonlandırılması, bölücü örgütle temasa geçilmesi gibi talepleri dillendirmeye başladıkları görüldü.

PKK’nın Tekin Yoldaş takma isimli elebaşlarından Ufuk Göllü de Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar bahanesi ile başlatılan eylemlere destek mesajı verdi. Terörist Göllü “Boğaziçi eylemlerini destekliyoruz. Gezi’de olduğu gibi mesele rektör meselesi olmaktan çıkmıştır. Üyelerimiz orada” itirafında bulundu.

Boğaziçi protestoları, ilk günden bu yana başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin eylem sahası haline gelmişti. Eylemlerde gözaltına alınan 179 kişiden 42’sinin MLKP, 35’inin PKK/KCK, 25’inin THKP/C-DEV-YOL, 19’unun DKP/BÖG, 18’inin DHKP/C, 15’inin TKP/ML, 9’unun TKEP/L, 6’sının THKP-C, 4’ünün TKİP, 2’sinin DSİH, birinin FETÖ/PDY ve 3’ünün ise diğer terör örgütlerinden adli sicil kaydının bulunduğu belirlenmişti.