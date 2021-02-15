Bakan Çavuşoğlu: Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler (PKK katliamına) sessizler ya da 'eğer' ve 'ama'larla geçiştirmeye çalışıyorlar
Bakan Çavuşoğlu: 'Eğer' ve 'ama'larla geçiştirmeye çalışıyorlar
15.02.2021 - 11:46 | Son Güncelleme: 15.02.2021 - 11:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Çavuşoğlu: Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler (PKK katliamına) sessizler ya da 'eğer' ve 'ama'larla geçiştirmeye çalışıyorlar
Kaynak: AA
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,
767776 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/767776.aspx
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