Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın memuriyet hakları, PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığı günden bu yana kesintisiz olarak devam etmiştir. Menfur olayın ardından şehitlik işlemleri de başlatılmıştır." denildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden şehit polis memuru Vedat Kaya açıklaması
15.02.2021 - 13:20 | Son Güncelleme: 15.02.2021 - 13:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emniyet Genel Müdürlüğü: "Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın memuriyet hakları, PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığı günden bu yana kesintisiz olarak devam etmiştir. Menfur olayın ardından şehitlik işlemleri de başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Emniyet Genel Müdürlüğü,şehit polis memuru Vedat Kaya,
767799 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/767799.aspx
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