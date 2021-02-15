Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katılıyor.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşına ilişkin, "Bu kardeşlerimizi nasıl bu teröristlerin elinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık, çok uğraştık." dedi.

Pençe Kartal-2 Harekatına ilişkin Erdoğan, "İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi. Her geçen yıl daha da gelişen Türk Ordusu'nun önünde durabilecek ne bir terör örgütü ne de piyon güç vardır. Askerimizin karşısında duramayan terör örgütü maalesef alçaklıkta sınır tanımıyor, bunlar alçak değil bunlar çukur." ifadelerini kullandı.

"Bu birlikteliğimizi sürdüreceksek teröristlerin yanında yer almayacaksınız"

Erdoğan, PKK'nın 13 Türk vatandaşını şehit etmesine sessiz kalan ABD'ye tepki göstererek, "Artık yağma yok, eğer biz sizinle dünyada, NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Bu masumların kanı terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaşmıştır. Terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecraları, hepiniz 13 silahsız masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz." dedi.

Türk ordusu ile gurur duyduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ordumuzun zaman ve mekan sınırı tanımaksızın, ülkemizin ihtiyaç duyduğu, milletimizin bekası için gereken her harekatı kendi imkanlarıyla yürütebilecek seviyeye ulaşmasıyla gurur duyuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sözüm toplum huzurunu, ülke güvenliğini, milli çıkarları tehdit eden herkese ve her kesime dünyayı dar edenleredir. Bu sözüm demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleriyle onların siyasi ve sivil görünümlü uzantılarına sınırsız destek verenleredir."

Terör örgütü PKK'nın sivil katliamlarına değinen Erdoğan, "Terör örgütü PKK'nın sivil katliamlarını kitaplaştıracak olursak Batılıların o anlı şanlı ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır." diye konuştu.