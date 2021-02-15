AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "(Gara'da 13 şehit) Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yarın Genel Kurul'da gündem dışı konuşma yapacak"
Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yarın Genel Kurul'da konuşma yapacak
15.02.2021 - 15:46 | Son Güncelleme: 15.02.2021 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "(Gara'da 13 şehit) Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yarın Genel Kurul'da gündem dışı konuşma yapacak"
Kaynak: AA
Etiketler : genel kurul,
767830 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/767830.aspx
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