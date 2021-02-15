Haklarında yakalama kararı bulunan firari FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MİT'in operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi. Gürbüz Sevilay'ın, Irak ve Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG-SDG'ye yönelik silah temini faaliyetinde bulunduğu ve örgüt sorumlularıyla görüştüğü belirlendi.
Firari FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi
15.02.2021 - 17:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 - 17:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Haklarında yakalama kararı bulunan firari FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MİT'in operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Gürbüz Sevilay,Tamer Avcı,
767850 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/767850.aspx
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