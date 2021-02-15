Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bu akşam (15 Şubat) Milli Savunma Bakanlığında bir görüşme yapılmıştır. Görüşmede ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara’ya düzenlenen harekâtta şehit olan personelimiz ve harekat sırasında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için taziyelerini sunmuş; Gara’da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK’yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir” denildi.
MSB: “ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara’da yaşanan katliamdan PKK’yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir”
15.02.2021 - 23:39 | Son Güncelleme: 15.02.2021 - 23:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’nin Gara’da 13 kişinin şehit edilmesinden terör örgütü PKK’yı sorumlu tuttuklarını teyit ettiğini bildirdi.
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,
767916 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/767916.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER