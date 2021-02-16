Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖZEL HABER

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK terör yapılanmasına karşı yürüttüğü Pençe Kartal-2 Harekâtı dört gün sürdü. TSK'nın operasyonu sürecinde, terör örgütü mensupları Batının Suriye’de PKK’ya teslim ettiği silah ve gelişmiş teknoloji unsurlarını kullandı.

TSK, alınan saha istihbaratı neticesinde 10 Şubat gecesi saat 02.55’te Pençe Kartal 2 Operasyonu’nun startını verdi. Mehmetçik, Türkiye sınırından 40 kilometre derinliğe inilerek yapılan özel operasyon dâhilinde Gara Dağı bölgesinde daha önce belirlenen 10 noktaya başarılı bir hava indirme gerçekleştirdi. 75 kilometre genişlik ve 25 kilometre uzunlukta planlanan imha operasyonu kapsamında, örgüte ait lojistik noktaları, birçok sığınak, mağara, karargâh ve kamp kullanılamaz hale getirildi. Terör kanadı, yapılan şok baskın sonrası büyük bir panik yaşarken bölgeye Çoman, Amedi ve Dostika bölgelerinden acil militan sevkiyatı başlattı. İlk gün üç farklı bölgeden 650 teröristin Gara’ya girmeye çalıştığı ancak Türk uçakları ve SİHA’lar tarafından geçiş noktalarının ısrarlı vurulması nedeniyle ciddi kayıplar verdiği ve bölgeye ulaşamadığı rapor edildi.

SURİYE'DEN PKK'YA DESTEK GELDİ

Gazetemizin saha kaynaklarından aldığı bilgilere göre, TSK’nın Gara’da alan temizliği devam ederken Türkiye-Irak-Suriye sınır birleşim noktasındaki Malikiye kapısından Irak’a silah ve militan takviyesi başladı. ABD’nin Haseke’de eğittiği sözde PKK özel birliği HAT militanları, tam teçhizat Irak’a geçiş yapan teröristler arasında yer aldı. Militanlar, Duhok üzerinden Gara’ya yöneldi.

DEAŞ BAHANESİYLE VERİLMİŞTİ

Gara’ya ilk indirmenin güney aksından gerçekleşmesi ve ikmal hatlarının bombalanması ile terör cephesinde yaşanan olağanüstü şok etkisi telsiz kayıtlarına yansıdı. Terör örgütü elebaşıları Kandil’den, "Türk askerleri Gara’ya inmesin" talimatı verdi. Bölgeye yönelik bombardımanlar nedeniyle kaçan örgüt mensuplarının da vurulması emri Kandil’den gelen bir diğer talimat oldu. Terör örgütünün dört gün süren operasyon boyunca bölgeye nakletmeye çalıştığı teknik ekipman yanında çok sayıda silahın da Suriye’de verilen ABD yardımı cephane ve silahlardan oluştuğu tespit edildi.

50’DEN FAZLA HEDEF VURULDU

TSK’nın PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlendiği Pençe Kartal-2 Harekâtı’na yurdun çeşitli bölgelerindeki muharip filolardan 41 uçak katıldı. Uçakların, bölgede belirlenen tüm hedefleri aynı anda imha edecek şekilde hareket ettiği operasyonda “Havadan İhbar Kontrol Uçağı”, tanker uçakları ve SİHA'lar da görev aldı. Teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları ile sözde karargâhtan oluşan 50’den fazla hedefin havadan başarıyla vurulmasının ardından kara operasyonu safhasına geçildi. Kara unsurları, 75 kilometre genişliğinde ve 25 kilometre derinliğindeki harekât bölgesine "uçan kale" olarak nitelendirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı CH-47 Chinook helikopterleri ile indirildi.