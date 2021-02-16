Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.24’te Karaburun ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7.30 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.