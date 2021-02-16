Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.24’te Karaburun ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7.30 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem |Son depremler
16.02.2021 - 09:34 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 09:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, 4,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
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