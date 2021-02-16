Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders hakkında soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders’nın sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında fotoğraf ve yazılı hareket içeren Twitter paylaşımlarından dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır” denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden Geert Wilders hakkında soruşturma başlatıldı
16.02.2021 - 10:32 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 10:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders'nın 15 02 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Fotoğraf ve yazılı hareket içeren twitter paylaşımlarından dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders hakkında soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders,
768015 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/768015.aspx
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