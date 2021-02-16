Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce olarak, "Avrupa'nın şımarık çocuğu Geert Wilders yine kendine yakışanı yaptı. Aynaya bakıp gördüğünü dile getirdi." paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Avrupa'nın şımarık çocuğu Geert Wilders yine kendine yakışanı yaptı
16.02.2021 - 16:15 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 16:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
768135 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/768135.aspx
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