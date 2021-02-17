Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Bölgesi'nin doğusunda akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava hakim olacak.

Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yer yer yoğun kar beklenirken rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bölgede kuvvetli rüzgar, kar yağışı ve zirai don beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. TEM Otoyolunda trafik yoğunluğu oluştu. Karla kaplanan yolda araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti. Kar yağışının yanı sıra birçok noktada pus da etkili oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na gidiş güzargahında trafik yoğunluğu görüldü. Yoğun kar yağışı nedeniyle Haliç Köprüsü'nde trafik durma noktasına gelirken, Avrasya Tüneli'nin Yenikapı çıkışında trafik durdu. Bazı araç sürücüleri, araçlarını yol kenarına park ederek yağışın durmasını bekledi. Buzlanma nedeniyle araçların yolda kalması da trafikte sıkışıklığa neden oldu. Bakırköy'de ve Esenyurt'ta karla kaplanan ve görüş mesafesi azalan sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler karla kaplanan park halindeki araçlarını temizlerken, çocuklar da sokak aralarında arkadaşları ve aileleriyle kar topu oynadı.

Anadolu Yakası'nda zaman zaman etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ulaşımda zorlandı.

Üsküdar'ın sahil kesiminde yağış etkisini artırarak devam ederken, bazı bölgelerde don olayı meydana geldi. Ara sokaklarda araçlar ilerlemekte zorlandı.

Üsküdar-Beşiktaş arasındaki motor seferleri bir süre yapılamadı.

Metro İstanbul, T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerin yapılamadığını duyurdu. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre, hava sıcaklığının sıfır derece olarak ölçüldüğü İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 09.27 itibarıyla yüzde 71'e ulaşırken, saat 09.40'de yüzde 69, saat 10.00'da yüzde 65, saat 10.20'te yüzde 51 oldu.

MUDANYA YOLU KAPANDI

Bursa’da dün akşamdan itibaren yoğun kar yağışı sebebiyle Mudanya-Bursa yolu yola hazırlıksız çıkan sürücüler yüzünden ulaşıma kapandı. Bursa'nın çeşitli noktalarında aynı manzaralar sık sık yaşandı. Belediye ekipleri tuzlama çalışmaları yaparken, vatandaşlarda yolda kalan araçlara yardım etti. Şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, şehrin belli kesimlerinde aynı trafik manzaralarıyla karşı karşıya kaldı.

BUZLANMAYA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Erzincan, Bitlis ve Muş çevreleri ile Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Marmara bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunuyor.

İÇ KESİMLER BUZ KESECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette; Marmara ve Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa); Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Akdeniz ve Doğu Anadolu'da fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu -2

İstanbul: Çok bulutlu, Avrupa Yakası hafif olmak üzere, il geneli kar yağışlı 4

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 6

Adana: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 10

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 4

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 11