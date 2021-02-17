Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçirdiği helikopter kazası sonucu şehit olan eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, ölümünün 28. yılında Cebeci Şehitliği'ndeki kabri başında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle mezarı başında anıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldıktan sonra törene katılan Bakan Soylu, yanında getirdiği karanfilleri Bitlis'in mezarına bıraktı.

Daha sonrasında ise Gara'da şehit olan Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun'un mezarlarına geçen Bakan Soylu, şehitlerin mezarlarının başında dua okuyarak karanfiller bıraktı. Bakan Soylu, şehit yakınlarıyla görüşerek, şehit ailelerine "Şehitler tepesi boş kalmayacak" dedi.

Basın mensuplarına ise Bakan Soylu, şehitleri ziyarete geldiğini ifade etti.