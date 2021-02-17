İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, teslim edilen ATAK helikopterinin fotoğrafını paylaşarak, "Emniyetimiz ilk ATAK helikopterini teslim aldı. Hoş geldin ATAK. Dosta güven, düşmana P-ATAK. Sağ olasınız Sayın Cumhurbaşkanım. Emniyet Teşkilatı adına şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Emniyet Genel Müdürlüğüne ilk ATAK helikopteri teslim edildi
17.02.2021 - 14:29 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 14:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğüne ilk atak helikopterinin teslim edildiğini bildirdi.
Etiketler : atak,Emniyet Genel Müdürlüğü,
768386 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/768386.aspx
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