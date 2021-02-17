Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’den ülkemize yasadışı yollarla girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan DEAŞ mensubu Rus uyruklu kadının kırmızı bültenle arandığı belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Hatay'da yakalanan DEAŞ mensubunun kırmızı bültenle arandığı belirlendi
17.02.2021 - 15:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB, "Suriye’den ülkemize yasadışı yollarla girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan DEAŞ mensubu Rus uyruklu kadının kırmızı bültenle arandığı belirlendi." açıklamasını yaptı.
Kaynak: AA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,terörist,
768408 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/768408.aspx
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