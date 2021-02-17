Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan adına Doğal Cüceloğlu'nın vefatı nedeniyle yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin değerli ilim ve düşünce insanlarından psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun vefatı nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Hayata dair hakkaniyetli yaklaşımı, insani duyarlılığı ve müşfik üslubuyla nice gönüller kazanan Doğan Cüceloğlu’nu her zaman iyi bir eğitici, iyi bir hoca ve iyi bir insan olarak hatırlayacağız. Doğan Cüceloğlu Beyefendiye Allah’tan rahmet niyaz ediyor, başta ailesi olmak üzere sevenlerine, okurlarına, eğitim camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.”
Erdoğan ailesinden Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı
17.02.2021 - 17:58 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 17:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan adına Doğal Cüceloğlu'nın vefatı nedeniyle yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Emine Erdoğan,Doğan Cüceloğlu,
768443 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/768443.aspx
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