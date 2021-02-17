Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’da bir yatılı okula düzenlenen silahlı saldırı hakkında yazılır bir açıklama yaptı. Açıklamada, Nijerya'nın Nijer Eyaletine bağlı Kagara bölgesinde bulunan bir yatılı devlet lisesinde silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda 40’tan fazla öğretmen ve öğrencinin kaçırıldığı, ayrıca olay sırasında bir öğrencinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bu menfur saldırı güçlü bir şekilde kınanırken şu ifadelere yer verildi:

“Kayıp öğrencilerin ve öğretmenlerin bir an evvel salimen ailelerine kavuşmasını diliyoruz. Dost ve kardeş Nijerya halkına ve Hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.”