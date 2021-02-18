Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, yerli ve milli imkanlarla üretilen “ATAK” helikopterinin su takı töreniyle karşılanma görüntüleri yer aldı. Öte yandan "ATAK" helikopterini karşılama töreninde 1981 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı envanterine dahil olan ilk helikopter de yer aldı. SA-318C Alouette marka keşif ve gözetleme helikopteriyle karşılanan "ATAK" helikopterinin yer aldığı görüntüler, "ATAK'a 'hoş geldin' dedik. 1981'de envantere katılan ilk helikopterimiz de kardeşini gururla karşıladı" notuyla paylaşıldı.