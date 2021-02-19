Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede topyekün mücadele içine girilmesi gerektiğine vurgu yaparak açıklamada bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, 12 Şubat Cuma günü Şahinde-Hayrettin Yavuz Bilim Sanat Merkezi Konferans salonunda Covid-19 konusundaki bilgilendirmelerde bulunulduğunu hatırlatarak şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanımızın 17 Şubat 2021 günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında da vaka sayılarının il ve ilçelerimizde kısıtlamaların kaldırılmasında önemli olduğu, aşılama çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü belirtilmiştir.

Öte yandan ülkemiz genelinde mutand virüsün yaygınlaştığı ve ilimiz genelinde de tespit edildiği bildirilmektedir.

Yaşanan bu gelişmeler çerçevesinde, virüs ile mücadelenin topyeküp mücadele ile başarılacağı bir kere daha ortaya çıkmıştır. Aksi halde virüse yakalanan kişi sayısında ve vefatlarda artış devam edeceği gibi kısıtlamaların kaldırılması uzayacak ve bu durum esnafımızın ve vatandaşımızın mağduriyetinin uzamasına sebebiyet verecektir. Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilerek Kdz.Ereğli İlçemizde vatandaşlarımız, üyelerimiz ile topyekün bir mücadele içine girilmesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.”