Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Geçen haftaya göre, 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz, Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum, aşıyla birlikte en büyük gücümüz" ifadelerini kullandı.
Uşak vaka sayısı en çok artan 5 ilden birisi oldu
19.02.2021 - 00:36 | Son Güncelleme: 19.02.2021 - 00:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 vaka oranlarında 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan 5 ilin yer aldığı tabloyu paylaştı.
Etiketler : uşak,korona,haberler,
768747 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/768747.aspx
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