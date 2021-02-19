Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Adana Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılımıyla Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatanın korunması için birçok bedel ödendiğini belirterek, “Biz birlikte inandık ve güçlendik. İnşallah 2023’de Adana AK Parti'mizin kalelerinden birisi olacak. İnşallah bu kalenin mimarları da kadın kollarımız olacak. Bizim derdimiz, davamız millet. Tek istediğimiz daha müreffeh ve güçlü Türkiye inşa etmek hep beraber. Bu hizmetler cesaret, yürek ve gayret ister. AK Parti demokrasi mücadelesinin, kalkınma hamlelerinin inşa edildiği bir parti. AK Parti her türlü terör örgütlerine, vesayet odaklarına karşı mücadelesini sürdüren bir parti. Biz bu uğurda gazi milletimiz, şehitlerimizin emaneti aziz vatanımızı korumak için birçok bedeller ödedi. Kadınlarımız, annelerimiz ve gencecik evlatlarımız bedel ödedi. Bunun hesabını eli kanlı terör örgütüne ödettireceğiz inşallah. Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman evlatlarımızdan Allah razı olsun. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerimize sabır diliyorum. Bizim dualarımız şehitlerimiz için” ifadelerini kullandı.

“Kadınıyla, erkeğiyle asker olarak yetişen bir milletiz”

Türk ordusunun milletin ve barışın ordusu olduğunu aktaran Bakan Selçuk, daha sonra şunları kaydetti: Ordumuz milletin ve barışın ordusu. Bunu tüm dünya, Adana ve Türkiye biliyor. Bizler kadınıyla, erkeğiyle asker olarak yetişen bir milletiz. Adana da yiğidin harman olduğu bir şehir. Adana’mıza her daim minnettarız. Bu topraklar çünkü aziz şehitlerimizin bize emaneti. 15 Temmuz gecesi şehit olan Adanalıları unutmayacağız. Bizler demokrasimizi korumak için hep meydanlarda olacağız. Güvenlik olmadan kalkınma ve tam bağımsızlık olmuyor. Bu süreçte siz kadınlarımıza büyük görevler düşüyor. Kadın ve erkeğimizle çok güçlü bir partimiz var. Biz Anadolu’yuz. Kadınlarımız mazlumlara da hep annelik yapıyorlar. AK Parti mazlumların hep yanında.

“Sessiz bir devrim gerçekleştirdik”

Sosyal yardımda da Türkiye’nin sessiz bir devrim yaptığını aktaran Zehra Zümrüt Selçuk, “Biz 18 yıldır sosyal yardımlarımızla çok büyük sessiz bir devrim gerçekleştirdik. 2 milyar olan sosyal yardım 70 milyara, sosyal koruma kalkanı pandemi döneminde 53 milyara çıkmış durumda. İnşallah Adana’da sosyal hizmet merkezleri sayımızı da 2021 yılında arttıracağız. Bütün vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Bütün muhtaç vatandaşlarımızı destekleyeceğiz” dedi.