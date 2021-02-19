Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İkili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dâhil toplamda 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli açıklamalar
19.02.2021 - 17:01 | Son Güncelleme: 19.02.2021 - 17:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İkili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dâhil toplamda 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık
Etiketler : fuat oktay,
768907 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/768907.aspx
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