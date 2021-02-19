MSB: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 10’uncusu NATO Karargahı’nda icra edildi.
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 10'uncu teknik toplantı icra edildi
19.02.2021 - 17:51 | Son Güncelleme: 19.02.2021 - 17:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 10’uncusu NATO Karargahı’nda icra edildi.
Etiketler : MSB,
768915 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/768915.aspx
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