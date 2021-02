Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Kongrede yaptığı konuşmada önemli mesajlar veren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “Siyasette kadınların varlığını önemsiyoruz. Yeni dönemde ilçe teşkilatlarımızın ana kademesinde 400’ü aşkın kadın üyemize görev verilmiştir. AK Partili kadınların ruhu; Şerife Bacıların, Nene Hatunların, Şule Yüksel Şenler’in, Aybüke Öğretmenlerin ruhudur. Her zaman bu vatanın, bu bayrağın, bu milletin yanında durdunuz, duruyorsunuz. Malum; bir de CHP’nin İstanbul’un başına getirdiği bir militan var. Bakarsan, o da bir kadın. Şehitlerimize dil uzatan, değerlerimize söven bir kadın. Sabah akşam ‘Katil Polis, katil devlet’ diye bağırıp bir kere bile ‘Katil PKK’ diyemeyen bir kadın. İşte farkımız bu!” dedi.

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi’ne; Eski Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Vedat Demiröz, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve eşi Ayşegül Şenocak, İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

ŞENOCAK: “BAŞARILARIMIZIN ARDINDA KADIN KOLLARIMIZIN PAYI BÜYÜKTÜR”

Kongrede konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “Büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde kurulduğumuz günden bu yana hangi başarılara imza attıysak, hepsinde de Kadın Kollarımız vardı. Ne zaman “kim var” denilse, önce kadınlarımız “biz varız” dediler. Bu ülkede her türlü hak ve özgürlük mücadelesinin ön safında kadınlar vardı. Bu ülkede 28 Şubat’ın vesayet düzenini kadınlar değiştirdi.

Bu ülkede milletçe birçok hakkı söke söke aldıysak, bunu, kadınlarımızın gözyaşlarına, mazlumiyetine ve direnme ruhuna borçluyuz. Davasına olan bağlılık ve sadakatine borçluyuz. Yağmur çamur demeden, yaz kış demeden, hiçbir bahanenin ardına sığınmadan… İstanbul’un her köşesine siyasetin bilgeliğini, zarafetini, nezaketini ve bereketini siz götürdünüz. Bir yandan annelikle ailenizin temel direği olurken, bir yandan da bu ülkeye ve millete hizmet yolunda her görevi seve seve siz üstlendiniz. Bu yüzden sizlere minnettarım. Bu yüzden sizlerle her zaman onur duyuyorum.” dedi.

ŞENOCAK: “YOLUMUZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ”

“Cumhurbaşkanımızın da pek çok kez ifade ettiği gibi kadınların siyasette varlığını her daim önemsiyoruz” diyen Şenocak, “Bu anlayıştan hareketle, tamamladığımız 39 ilçe kongrelerimizin ardından ana kademede 400’ü aşkın kadın üyemize görev verdik. AK Kadınlar her zaman bu ülkenin ve değerlerinin şaşmaz savunucusu, yılmaz neferleri olmuşlardır. Siz Kurtuluş Savaşı’nda mermiler ıslanmasın diye çocuğunun üstündeki örtüyü taşıdığı mermilerin üzerine örten Şerife Bacıların ruhunu taşıyorsunuz. Siz Nene hatunların, Şule Yüksel Şenlerlerin, Aybüke Öğretmenlerin, 15 Temmuz gecesi şehadete koşan gencecik özel harekatçı kız kardeşlerimizin ruhunu taşıyorsunuz. Her zaman bu vatanın, bu bayrağın, bu milletin yanında durdunuz, duruyorsunuz. Malum; bir de CHP’nin İstanbul’un başına getirdiği bir militan var. Bakarsan, o da bir kadın. Şehitlerimize dil uzatan, değerlerimize söven bir kadın. Sabah akşam ‘Katil Polis, katil devlet’ diye bağırıp bir kere bile ‘Katil PKK’ diyemeyen bir kadın. İşte farkımız bu! Şüphe yok ki milletimiz bunların yaptıklarını tek tek not ediyor. Gerektiği zaman gerekeni yapacaktır. Bizim sizlerle beraber koşacak çok yolumuz var. Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla 24 Şubat Çarşamba günü İl Kongremizi gerçekleştireceğiz. İnşallah bundan sonra yolumuza, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle 2023 ve 2024 seçimlerinde yeni destanları hep birlikte yazacağız.” diye konuştu.

KAYA: “AYRIŞTIRMADAN, BÜTÜN KADINLARIMIZIN HAKLARINI KORUMAK İÇİN SİYASET YAPIYORUZ”

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya şunları söyledi: “Türkiye’nin bugünlere ulaşmasında Kadın Kollarımızın büyük emekleri vardır. AK Parti’mizin Kadın Kolları kurucularından olan bir annenin evladı olarak, çocukluk günlerimden beri Kadın Kolları’nın çalışkanlığının birebir şahidiyim. Gençlik yıllarımda, başörtülü kadınlara yönelik üniversitede, kamuda, askeriyede ve daha birçok yerde öteki muamelesi yapıldığını idrak ettiğimde, evlatlarından feragat etmek suretiyle de olsa annemin ve dava arkadaşlarının ne uğruna mücadele verdiğini daha iyi anladım. Başta Hanımefendi Emine Erdoğan olmak üzere, o gün gösterilen bu fedakarlıklar, emek ve gayretler sayesinde bugün çok daha özgür, demokrat ve gelişmiş bir Türkiye var. Biz bütün kadınların haklarını korumak, gerçek manada eşitlik ve özgürlüğü sağlamak için çalışıyoruz. Kadınların başörtülü diye ayrımcılığa uğramadığı, en iyi şekilde eğitim aldığı, mesleğini en güzel şekilde icra edebildiği bir Türkiye hedefliyoruz. ‘Başörtülü hâkimin adaletine güvenmem’ diyen CHP zihniyetinin faşizmine karşı adil, eşit ve özgürlükçü bir Türkiye hedefliyoruz. Zaman zaman gerçek yüzünü gösteren, seçim zamanında ise her türlü takiyeciliği yapan bu zihniyetin Türkiye’yi eski karanlık, faşist günlere döndürmesine asla fırsat vermeyeceğiz.”

ÇAM: “MİLLETE HİZMET YOLUNDA KARARLILIKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam ise şunları ifade etti: “Bugün 75. kongremizi tamamlıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de inşallah Genel Merkez Kadın Kolları Kongremizi gerçekleştireceğiz. Yenilenen, tazelenen ve daha da güçlenen teşkilatımızla millete hizmet yolunda aynı kararlılık ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve bütünlük içinde 2023 ve 2024 hedeflerimizde başarıya ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İstanbul, Türkiye’nin kalbi. Bu nedenle İstanbul Teşkilatımızı çok önemsiyoruz. Bizler aynı zamanda birer eş, anne, kayınvalide, anneanneyiz. Tüm bunlar kadar önemli olan da Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmaktır. Cumhurbaşkanımız, kadın kollarına her daim ihtimam göstermiştir. Şimdi hep birlikte bir kez daha ahdimizi tekrarlayalım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimiz için, bayrağımız için, vatanımız için, çocuklarımızın geleceği için, yılmadan, yorulmadan, azimle çalışacağımıza söz veriyoruz.”

İLHAN: “HİZMET BAYRAĞINI ÇOK DAHA YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ”

İlk günkü aşkla millete hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, “Kadın Kolları Genel Başkanımız Lütfiye Selva Çam öncülüğünde, kıymetli Hanımefendi Emine Erdoğan’ın örnekliğinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmeye, her zaman milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Elif gibi dimdik durarak, yılmadan, yıkılmadan, vazgeçmeden bu bayrağı çok daha yukarılara taşıyacağımıza söz veriyoruz.” şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul 6. Kadın Kolları Olağan Kongresi’nde İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan tekrar seçildi.