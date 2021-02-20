Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da bulunan Stine Üs Bölgesinde görevli personelin zorlu kış şartlarında gerçekleştirdiği bayrak değişiminin görüntülerini paylaştı. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hakkari Çukurca’da bulunan Stine Üs Bölgesi’ndeki kahramanlarımız, bayrak değişiminde" ifadeleri kullanıldı.
Mehmetçikten gururlandıran bayrak değişimi
20.02.2021 - 14:00 | Son Güncelleme: 20.02.2021 - 14:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da bulunan Stine Üs Bölgesinde görevli personelin gerçekleştirdiği bayrak değişiminin görüntülerini paylaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmetçik,bayrak değişimi,
769114 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/769114.aspx
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