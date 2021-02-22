Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastleri her geçen gün şiddetini artıyor. Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır” ifadelerini kullandı.
Bakan Gül: “Özlem Zengin’e yönelik ahlaksız saldırıyı kınıyorum”
22.02.2021 - 08:44 | Son Güncelleme: 22.02.2021 - 08:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastleri her geçen gün şiddetini artıyor. Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır” dedi.
Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastleri her geçen gün şiddetini artıyor. Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Abdulhamit Gül,
769497 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/769497.aspx
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