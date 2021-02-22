Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastleri her geçen gün şiddetini artıyor. Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır” ifadelerini kullandı.

