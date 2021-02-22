Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zengin'e çirkin ve ahlaksız bir dille saldıranları kınadıklarını ve bu saldırılara siyasi olarak hak ettiği cevabı vermeye devam edeceklerini belirtti.

Hukuk önünde bu çirkinliklerin ve ahlaksızlıkların hesabının sorulacağını kaydeden Çelik, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'i hedef alan bu ahlaksız ve saldırgan dil herkes tarafından lanetlenmelidir. Bu dili kullanabilen birinin her türlü kötülüğün peşinden koşacağına kuşkumuz yok. Kötülüğün ahlaksız dilini mahkum ediyoruz." ifadelerini kullandı.