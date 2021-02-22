Adalet Bakanı Gül, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı duyurdu! 13 bin yeni personel alınacak
22.02.2021 - 10:01 | Son Güncelleme: 22.02.2021 - 10:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,
769516 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/769516.aspx
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