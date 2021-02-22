Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu Irak'ın Metina bölgesinde MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Irak'ın Metine bölgesinde 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi
22.02.2021 - 13:59 | Son Güncelleme: 22.02.2021 - 14:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu Irak'ın Metina bölgesinde MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Etiketler : terörist,
769573 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/769573.aspx
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