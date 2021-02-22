Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde enkazın altından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebek ve yakınları ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda bebeğe ziyaret
22.02.2021 - 16:12 | Son Güncelleme: 22.02.2021 - 16:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde enkazın altından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebek ve yakınları ile görüştü.
Kaynak: AA
Etiketler : ayda bebek,cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,
769604 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/769604.aspx
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