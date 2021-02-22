Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 5 bin 907 olduğunu, 11 yerel olmak üzere toplam 16 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı. Bakan Üstel, 31 kişinin taburcu edildiğini açıklayarak, vakalardan 2’sinin hava yolu, 1’inin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 2’sinin ise daha önce tespit edilen vaka temaslıları olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını kaydetti. Bakan Üstel, vakalardan 8’inin başkent Lefkoşa'da, 3’ünün Girne'de, 2’sinin Gazimağusa bölgesinde tespit edildiğini belirtti. KKTC’de toplam vaka sayısı 3 bin 232’ye ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.

KKTC SAĞLIK BAKANLIĞINDA DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan Başbakan Ersan Saner, dün kabinede değişiklik yaptığını duyurmuş, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi görevden aldığını ve yerine Ünal Üstel'in atandığını açıklamıştı. KKTC Sağlık Bakanlığı görevine dün atanan Üstel, bugün görevi Pilli’den devraldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan yeni Sağlık Bakanı Ünal Üstel, “Çok zor bir dönemde bu görevi başarı ile yerine getiren kardeşim Ali Pilli’den bu görevi almak hiçte kolay olmayacak. O yüzden bundan sonraki süreçte kendisinden sürekli olarak bilgi ve birikimlerini bizimle paylaşmasını istedim. Kendisi de sağ olsun seve seve bu süreçte bizimle birlikte olmayı kabul etti. Bu noktada şahsım ve Kıbrıs Türk toplumu adına Sayın Ali Pilli’ye bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı şekilde halkımızın hak ettiği en iyi sağlık hizmetini alabilmesi adına bu bayrağı devralıyorum” dedi.