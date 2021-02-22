Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında Gara’ya giden HDP’li milletvekilinin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıklamıştı. Söz konusu açıklamayı ihbar kabul eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Taşdemir hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatmıştı. Söz konusu soruşturmaya konu olan örgüt mensubunun ifadelerine İhlas Haber Ajansı (İHA) ulaştı. Edinilen bilgilere göre güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü mensubu S.B., ifadesinde Dirayet Dilan Taşdemir’in 2009 yılında Diyarbakır’da KCK ana davasından dolayı tutuklandığını, 2014 yılında tahliye olduktan sonra HDP il binasına sıklıkla gidip geldiğini ifade etti. Terörist ifadesinde, Dilan Dirayet Taşdemir’in tüm yaşamını terör örgütü faaliyetlerine adayan örgüt mensuplarından biri olduğunu söyleyerek, “Türkiye’de yapılan genel ve yerel seçimlerde geçmişte adı BDP, günümüzde HDP olan yasal siyasi partiler terör örgütünün Kandil’de bulunan üst yönetimi tarafından belirlendi. Örgüt kadrolarından oluşan adayları listelerine dâhil ederek yerel veya genel seçimlerde seçilmeleri sağlandı. Bu sayede terör örgütü KCK-TM adına faaliyet yürüten kadroların yerel yönetimlere ve milletvekili olarak meclise girmeleri sağlandı” dedi.

"Örgüt üst yönetimi tarafından HDP milletvekili seçtirildi"

U. isimli örgüt mensubu ise ifadesinde Dirayet Dilan Taşdemir’in PKK/KCK terör örgütüne bağlı KCK-TM Siyasal Alan Merkezi'ne bağlı olarak faaliyetler yürüttüğünü belirterek, Taşdemir’in örgütün kadrolu mensubu olduğunu söyledi. Örgüt mensubu ifadesinde, Taşdemir'in 2009 yılı öncesinde illegal yollardan Irak'ın kuzeyine gittiğini ve Kandil'de kadın örgüt yapılanması tarafından verilen "Özgün Kadın İdeolojik Eğitimi" kapsamında bir dönem eğitimler aldığını söyledi.

Örgüt mensubu ifadesinde, “Kandil’de yer alan örgüt üst yönetimi ve KCK’nın önerisiyle HDP milletvekili seçtirildi. Milletvekili seçildikten sonraki süreçte HDP içerisinde PKK sekretaryası olarak görev yaptı” dedi.

"Dirayet Dilan Taşdemir, 9 Haziran 2019 tarihinde Irak'ın Mahmur bölgesine geçti"

Güvenlik güçlerine teslim olması sağlanan örgüt mensubu M.U. da ifadesinde, Dirayet Dilan Taşdemir’in 9 Haziran 2019 tarihinde özel kuvvetler mensubu Pirdoğan kod adlı örgüt mensubunun şoförlüğünde Özgür Çiya kod adlı, Arin Botan kod adlı ve Arin kod adlı örgüt mensupları ile beraber Irak'ın Mahmur bölgesine geçtiğini ifade etti. M.U, araçta kod isimlerini hatırlamadığı 3 erkek örgüt mensubunun daha olduğunu, herkesin yanında silah ve teçhizat bulunduğunu, Gara'dan araçla 1.5 saat yolculuk yaptıktan sonra yolda başka bir aracın yanında durduklarını ve bu araçtan Dirayet Dilan Taşdemir isimli sonradan televizyondan HDP milletvekili olduğunu öğrendiği şahsın inerek kendi araçlarına bindiğini söyledi. Örgüt mensubu ifadesinde, sivil kıyafetli olan Dirayet Dilan Taşdemir'in yanında sırt çantası ve poşetler bulunduğunu, kendisinin araçlarına bindikten sonra sadece selamlaştığını, başka bir konuşma olmadığını, yaklaşık 1 saat süren yolculuk sonrası Mahmur kampına vardıklarında kendilerine "Hoşçakalın" diyerek araçtan indiğini ve Taşdemir'i başka bir aracın aldığını ifade etti.

Haziran ayında Erbil’e çıkış kaydı ortaya çıktı

Ayrıca örgüt mensubunun "Gara’da gördüm" dediği tarihte Dirayet Dilan Taşdemir’in 9 Haziran 2019 günü Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 01.06’da Diyarbakır’dan Irak'ın Erbil kentine çıkış yaptığı, 5 gün bölgede kaldıktan sonra 13 Haziran 2019 tarihinde Erbil’den dönerek İstanbul Havalimanı’ndan ülkeye “giriş” kaydının olduğu ortaya çıktı.