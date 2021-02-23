Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca sosyal hesabından illere göre haftalık vaka sayısını içeren tabloyu paylaştı. Koca, “Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız” ifadelerini kullandı.